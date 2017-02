La journée culturelle chinoise placée sous le signe de la solidarité

Le Temple Kanti de Mamao a attiré les foules ce dimanche. C'est sous un soleil radieux que la communauté chinoise s'est réunie pour célébrer sa culture et la nouvelle année du coq. Petits et grands ont joué le jeu. Parés de leurs plus belles tenues traditionnelles chinoises, les badauds ont pu profiter des spectacles organisés toute la journée, chants et danses chinois, des démonstrations d'arts martiaux, Tai Chi et de street workout qui ont émerveillé les plus petits et les grands… Cette journée était aussi l'occasion de déguster les spécialités culinaires chinoises, mais aussi de découvrir la culture à travers des ateliers calligraphie et autres activités.