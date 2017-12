La grève est levée chez Air France

Entamée le 10 novembre dernier, la grève chez Air France a été levée ce samedi en début de soirée. Un protocole a été signé entre la direction et les syndicalistes de l'Union syndicale à Air France (USAF).Les grévistes revendiquaient 17 points, dont les irrégularités sur les fiches de paie, la revalorisation de leur indemnité repas, le projet de suspension des équipages polynésiens sur la ligne Los Angeles-Paris, au 1er mars 2018…Après trois semaines de tensions, l'ambiance est plus sereine, à présent.Les vols de la compagnie française reprendront donc cette semaine. Cependant, les vols de ce dimanche seront encore assurés par la compagnie portugaise, Hi Fly. Le vol d'Air France atterrira sur le tarmac de Faa'a, mercredi matin.Ce mouvement de grève a causé plusieurs retards dans l'acheminement, notamment, des colis, courriers et produits pharmaceutiques. Sur les 84 employés de la compagnie, 75 ont suivi le mouvement de grève lancé par l'USAF.