“La fantastique aventure de Hiro”, première application mobile polynésienne de jeu vidéo

PAPEETE, 20 juin 2017 – Air Tahiti Nui, l’Ecole Poly 3D, la CCISM et Vini présentent le premier jeu mobile polynésien, “La fantastique Aventure de Hiro”.Ce jeu développé par les élèves de deuxième année de l’école Poly 3D de Tahiti en partenariat avec Air Tahiti Nui propose aux joueurs d’accompagner le demi-dieu Hiro dans sa quête pour délivrer sa bien-aimée Hinatea, déesse de la lune, enlevée par Kufu, chef d’une tribu malfaisante.Ce jeu d’héroïque fantaisie s’inspire de la mythologie polynésienne et met en avant des aspects culturels uniques à nos îles. Pour sauver sa belle, le héros devra successivement recharger son mana en pratiquant la danse ori toa des guerriers, affronter l’océan sur sa pirogue sur un parcours semé d’embûches, relever les défis d’une reine gardienne des plus belles perles du monde et traverser le champ de lave d’un volcan en éruption.Une aventure à couper le souffle que les élèves de deuxième année de l’école Poly 3D ont développé en seulement 10 semaines. Un défi de taille, mais l’aboutissement de deux ans d’efforts et de travail pour affûter leurs compétences et ouvrir leurs esprits aux arcanes du design et de laprogrammation informatique.Pour Torea Colas, le directeur Marketing & Communication d’Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne a "".L’application sera officiellement lancée le mercredi 21 juin prochain. Air Tahiti Nui, mentor du projet, souhaite que ce jeu puisse divertir le plus grand nombre et devenir un objet de fierté pour le fenua. Et pour cela, la compagnie est heureuse d’annoncer la gratuité de son téléchargement.La société Vini a souhaité s’associer à ce lancement en organisant pour cette occasion un grand jeu concours réservé aux abonnés Vini de Polynésie. Les joueurs devront faire preuve d’adresse afin de relever les défis posés au demi-dieu Hiro. De multiples cadeaux récompenseront les 10 joueurs lesplus habiles.Erika Tonnerre, directeur Exécutif Marketing & Commercial de Vini, explique qu'"".Rendez-vous est donc pris le mercredi 21 juin à midi à la boutique Vini du Fare Tony pour découvrir "La Fantastique Aventure de Hiro".Pour plus de renseignements et pour participer au grand concours Vini, rendez-vous sur les sites www.airtahitinui.pf et www.corporate.vini.pf , sur la page facebook Vini et sur la page Facebook officielle Hiro’s Fantastic Journey