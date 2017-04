La famille de Louis Noël Renou toujours à sa recherche

PAPEETE, le 11/04/2017 - Il a quitté le domicile familial de Faa'a, le 2 avril dernier à 14 heures, pour aller récupérer son vélo sur son terrain à Punaauia. Huit jours plus tard, toujours aucune nouvelle de lui. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, sa fille, Simone Igrec lance un appel à toutes les personnes susceptibles pouvant apporter des informations pour retrouver son père. Même s'il n'a pas vraiment de maladie définie, il a tout de même des cachets à prendre.



L'avis de recherche a été placardé un peu partout sur l'île de Tahiti. Louis Noël Renou reste introuvable depuis le 2 avril dernier, où il a quitté le domicile familial de Faa'a vers 14 heures.



" Il partait vers Punaauia à pied pour récupérer son vélo qui était sur son terrain à Matatia ", raconte Simone Igrec, fille de Louis Noël Renou. " Une personne lui a parlé et a fait un bout de chemin avec lui, puis ils se sont séparés. Donc, on a besoin de savoir si quelqu'un l'a déposé ou récupéré, que cette personne se fasse connaitre. Il est allé sur son terrain pour récupérer son vélo, et son vélo est toujours là-bas ", poursuit-elle.



Selon sa fille, Louis Noël Renou a l'habitude d'effectuer ce trajet entre Faa'a et Punaauia à vélo, mais " cette fois-ci, il est allé à pied. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent parce qu'ils le voient souvent passer. "



Sur le plan médical, " il n'a pas de maladie vraiment définie ", confie Simone. " Quand il va sur son terrain, il ne mange pas beaucoup, donc il s'affaiblit. Mais on n'a pas détecté à l'hôpital qu'il est atteint de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Par contre, il a un problème au niveau de ses globules rouges, d'où son côté pâle des fois quand il est affaibli. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Il arrive à s'en passer, mais c'est vrai qu'il doit prendre des cachets. "



Le jour de sa disparition, Louis Noël portait une chemise marron et un short blanc. Ses proches le décrivent comme une personne aimable, simple, aimant la nature. " C'est un menuisier à la retraite, donc il aime le bois et tout ce qui se rapporte à la nature. De façon générale, il apprécie la vie même si parfois c'est peut-être un peu difficile dans la famille. C'est quelqu'un qui aime la vie et malgré son âge, il a beaucoup de projets. Il n'est pas du genre suicidaire, bon des fois, ça arrive qu'on sorte cela avec les problèmes dans la famille. Mais, je ne pense pas que ce soit le cas. Il n'est pas un lâche du genre à se suicider ou à disparaitre sans donner de nouvelles ", explique Simone.



Aujourd'hui, ses trois enfants gardent espoir de retrouver leur père. Ils savent que huit jours après, leur père serait plus affaibli.



Louis Noël Renou a 63 ans et il mesure 1,60 mètre.



Si vous avez des informations à son sujet, veuillez contacter les services de la gendarmerie au 17.