La République en Marche Polynésie appelle à voter pour les candidats du Tapura

PAPEETE, le 10/06/2017 - Dans un communiqué, le groupe "En marche Polynésie" invite ses adhérents et sympathisants à voter en faveur des candidats du Tapura Huiraatira, pour le second tour des législatives.



Il ne reste plus que quelques jours avant le second tour des législatives prévu samedi 17 juin, en Polynésie française.



Si les candidats encore en lice continuent leurs meetings politiques, certains peuvent compter sur le soutien de quelques personnalités, comme c'est le cas du maire de Paea, Jacquie Graffe qui appelle à voter pour Nicole Sanquer dans la 2ème circonscription.



Cette fois-ci, c'est le mouvement " En marche Polynésie " présidé par Heimana Garbet qui donne sa ligne de conduite pour le prochain scrutin. " Nous invitons nos adhérents et sympathisants à accorder leur suffrage en faveur des candidats suivants : Maina Sage, Nicole Sanquer et Patrick Howell ", indique un communiqué. Un soutien en faveur des députés qui siègeront au sein de la majorité présidentielle.



Pas question pour le mouvement de soutenir les candidats orange, " en raison du soutien qu’ils ont apporté au Front National à l’occasion de l’élection présidentielle ."



Au sujet de Moetai Brotherson, " En marche Polynésie " estime que le candidat du " Tavini Huiraatira, entend exploiter son improbable élection à l’Assemblée Nationale sous forme tribune anti républicaine ".



" Le Palais Bourbon n’est pas l’antichambre de l’assemblée générale de l’ONU….. "