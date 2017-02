L'ice était caché dans des coques de téléphone

PAPEETE, le 14 février 2017 -Et selon une photo communiqué par les douanes de Polynésie française, c'est dans des coques de téléphone portable que les cristaux de méthamphétamine étaient dissimulés. Pour l'envoi intercepté le 7 février en tout cas. Le couple, un agent technique de la présidence et sa compagne professeur des écoles, se faisait livrer depuis six mois sa drogue d'abord en petites quantités sous pli par la poste, puis en quantité plus importante par Fedex cachée dans les coques de téléphone.Interpellés en début de semaine dernière puis placés en garde à vue où ils ont reconnu les faits, ils ont écopé lundi dernier en comparution immédiate de 4 ans de prison ferme pour lui , et 1 an de prison ferme pour elle. Avec maintien en détention et 20 millions de francs d'amende douanière à payer.Depuis début janvier, la douane a saisi près de 810 kilos de cocaïne, 10 kilos d'herbe de cannabis et près de 93 grammes d'ice soit l'équivalent à la revente de plus de 12, 1 millions de francs.