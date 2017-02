L'assurance-maladie réformée avant la retraite

PAPEETE, le 23 février 2017. Six ateliers se sont tenus ce jeudi. Ils ont réuni des représentants du patronat, des professionnels de la santé et des associations. A l'exception de A Ti'a i Mua, les syndicats de salariés ont boycotté ce premier rendez-vous.



La semaine dernière, la CSTP-FO, A Ti'a i Mua, la CSIP, Otahi et O O to oe rima ont à l'unanimité demandé que "la mise en œuvre d'une réforme en profondeur de l'assurance-maladie (soit) préalable à celle des retraites". Le ministre de la Santé Jacques Raynal a répondu favorablement à cette demande, ce qui n'a pas empêché les syndicats de ne pas venir finalement aux ateliers organisés ce jeudi dans le cadre du comité de pilotage pour la réforme de la Protection sociale généralisée. Seul A Ti'a i Mua a envoyé des représentants. "La priorité c'est l'assurance-maladie", souligne le ministre de la Santé. " C'est quelque chose qui est techniquement faisable assez rapidement. Dès qu'on aura fait cela, ce sera ensuite la retraite. On ne peut pas ne pas y toucher car il faut qu'on ait pris des mesures en 2018. Les mesures que nous prenons maintenant permettront la perpétuation du système pour que tout le monde puisse toucher sa retraite dans 20 - 30 ans."



Six ateliers (prévention, financement, longue maladie…) se sont tenus ce jeudi. Parmi les participants, il y avait des représentants du patronat, des associations travaillant auprès des malades, des professionnels de la santé et aussi des tavana venus des îles. Chacun des ateliers était animé par un modérateur qui a pour mission maintenant de synthétiser les propositions faites.



Le président du Pays a demandé à son ministre d'accélérer le calendrier. Le ministre de la Santé devrait discuter des propositions en conseil des ministres le 8 mars. Dans la foulée, les modifications qui seront apportées à la protection sociale généralisée seront publiques. Pour le gouvernement, un gros travail de communication commencera alors.