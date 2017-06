L'Académie pa'umotu, Kāruru vānaga, poursuit ses travaux

PAPEETE, le 2 juin 2017 - Restée dans l'ombre depuis sa création en 2009, l'académie est à l'œuvre. Ses membres, ils sont 14, rassemblent de la documentation pour pouvoir, à terme, rédiger un dictionnaire pa'umotu-français, ils ont traduit les évangiles en pa'umotu et mis au point des outils à destination des enseignants de l'archipel.



Le président de l'académie pa'umotu, Jean Kape, fait le point sur les travaux de l'institution, née en 2009. " Bien sûr à terme, nous envisageons la publication d'un dictionnaire bilingue pa'umotu-français, mais dans l'attente nous amassons connaissance et savoir ."



Il existe déjà un dictionnaire paumotu-anglais1 mais, malgré les attentes et la pression, les membres de Kāruru vānaga se refusent à le traduire tel quel. " Il y a plusieurs raisons à cela ", indique Jean Kape. " D'abord ce dictionnaire est le fruit de travaux de recherches qui ne nous appartiennent pas. Ensuite, il a été publié dans le cadre de travaux de recherche et n'a donc pas été pensé pour un usage au quotidien. Enfin, la langue depuis la parution de l'ouvrage en 2008, a évolué. "



À la recherche de nouveaux académiciens



Les académiciens ne restent toutefois pas les bras croisés. Ils sont quatorze à siéger à l'académie. " Nous passerons bientôt un appel à candidature pour renouveler trois des sièges ", glisse au passage Jean Kape.



Il ajoute : " Nous avons traduit les évangiles en pa'umotu. Nous attendons les retours des hommes de foi. Nous avons aussi mis au point des outils pour les enseignants qui sont les maillons principaux de la chaîne pour ce qui est de la transmission du savoir. Enfin, un projet d'encyclopédie multimédia avec l'Institut neurolinguistique Max planck en Hollande ."



Des dizaines d'années de travaux préliminaires



L'académie s'inscrit dans la poursuite de travaux engagés par l'association Te reo o te Tuamotu, elle-même née en 2000.



Deux ouvrages ont déjà été publiés par l'association te reo o te Tuamotu : "Tuamotu te kaiga, langue et culture", en 2001 aux éditions Haere Pō, qui faisait le compte-rendu du 1er festival de l'association et " Nāku teie hakari, le cocotier aux Tuamotu " paru en 2006 toujours aux éditions Haere Pō. " Autant de connaissances inscrites dans le marbre qui serviront aux générations futures ", indique Jean Kape. " Car, même si la langue se parle, pour exister elle doit aujourd'hui, suivant les normes internationales, passer par l'écrit. "



Depuis toujours l'objectif est de mieux connaître et faire connaître l'archipel. La langue en particulier. "Il existe 7 'parler' aux Tuamotu. La langue pa'umotu est en fait un mélange de ces parler qui s'est construit au fil du temps, en particulier depuis l'arrivée des occidentaux et du développement des activités économiques ". Cet objectif se formalise avec la mise en place de l'académie pa'umotu.



L'institution a trouvé ses locaux. Ils sont à Fare ute, à Tahiti. " Nous avons un problème de taille dans l'archipel, c'est l'étendue du territoire et la desserte. Pourquoi installer l'académie à Napuka plutôt qu'à Rangiroa? ", s'interroge Jean Kape. " Tahiti est finalement le passage obligé des habitants de l'île. S'ils veulent aller d'une île à l'autre ils sont souvent obligés de passer par ici, ils viennent aussi pour leur suivi médical, nous profitons alors de leur passage pour échanger avec eux. Nous voulons une académie ouverte ", rappelle le président. L'inauguration des locaux n'a toutefois pas encore été organisée, des aménagements sont en cours.



1 A Dictionnary of some tuamotien dialects of the polynesian language de J.Franck Stimson avec la collaboration de Donald Stanley Marshall.