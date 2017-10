Jiu jistu, art martial apprécié des enfants de Bora Bora

BORA BORA, le 14/10/2017 - Le Jiu jitsu Brésilien est un art martial, un sport de combat et un système de défense personnelle qui charme petits et grands. Mais aujourd’hui, dans la salle omnisports du Complexe Teriimaevarua de Bora Bora, se sont les enfants qui étaient valorisés à travers cette discipline.



Inscrit dans l’association de Jiu Jitsu nommée Wolfpak BJJ, présidé par Maui SENGUES, des enfants âgés de 6 à 12 ans se sont affronté sous le regard observateur de leurs parents et du Maire de Bora Bora.



Promouvoir la discipline était le premier objectif de la team. En plus de vouloir motiver les enfants, l’association a organisé cette compétition pour sélectionner les meilleurs d’entre eux afin de représenter Bora Bora à un tournoi de jiu jistu qui se tiendra le 25 et 26 novembre 2017, à Tahiti. Une événement qui rassemblera tous les clubs et associations pratiquant cet art.