Invités à l'école maternelle, les parents retournent en classe

PAPEETE, le 20 mars 2017 - La semaine de l'école maternelle est organisée du 20 au 24 mars sur tout le territoire. Le concept? Inviter les familles à rejoindre leurs enfants sur les bancs de l'école pour mieux cerner leur quotidien. L'événement vise à tisser des liens entre les familles et le corps enseignants pour faciliter les échanges à venir.



La direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) porte pour la troisième année consécutive l'événement la semaine de l'école maternelle. Cet événement invite les familles à retrouver leurs enfants sur les bancs de l'école. " L'école a toujours été ouverte aux parents ", indique Cécile Lenoir, directrice de l'école maternelle Raitama à Taunoa (Papeete), " mais cette manifestation formalise les échanges avec, chaque année, un nouveau thème ".



Pour 2016/2017, le thème retenu est le jeu. " Les enseignantes se sont réunies en amont pour organiser leur semaine en fonction. L'idée est de montrer qu'en maternelle, le jeu a une place importante mais qu'il est aussi prétexte à un apprentissage ."



Briser des idées reçues



Le passage des familles à l'école est l'occasion de briser certaines idées reçues. " Il y a des parents qui pensent que l'on apprend à lire en maternelle, d'autres que les enfants ne font que jouer ", constate Cécile Lenoir. La semaine de l'école maternelle fait la lumière sur les programmes et apprentissage.



Dans les petites classes, les enfants " construisent les 1er outils pour structurer la pensée" , ils " mobilisent le langage dans toute les dimensions pour acquérir et développer la conscience phonologique ", ils " agissent, s'expriment, comprennent à travers les activités physiques ".



Ce lundi matin, à l'école Raitama, les tout-petits font du vélo sous le préau, les petits des exercices dans la cours, les plus grands enchainent des ateliers au cours desquels ils tracent des signes graphiques, comptent les syllabes, assemblent des Legos…



Mesurer l'impact de ses comportements



Dans la classe des moyens de maîtresse Hinano Aiho, comme tous les matins, les élèves arrivent au compte-goutte jusqu'à 8 heures, perturbant le déroulé de la matinée. " Vous voyez quel impact cela peut avoir d'arriver en retard ", lance-t-elle à l'attention des parents présents.



" Cette semaine de l'école maternelle est aussi l'occasion d'une certaine prise de conscience ", admet la directrice. " On ne se rend pas toujours compte des conséquences que peuvent avoir certains manquement. C'est pourquoi j'ai demandé aux enseignantes de ne rien faire de particulier cette année, si ce n'est illustrer le thème. Il faut que les parents voient ce qui se passe vraiment en classe. "



Des parents qui sont invités à observer mais aussi à participer. " Non pas en tant que conseiller ou guide mais en tant que joueur, comme leurs enfants. "