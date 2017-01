"Il n'y a pas d’obligation de s’assurer pour les catastrophes naturelles en Polynésie"

PAPEETE, le 23 janvier 2017 - Contrairement à la métropole où les assurés versent automatiquement une cotisation à un fonds destiné aux catastrophes naturelles, en Polynésie cette garantie est volontaire et non obligatoire. Les assureurs la proposent mais l’assuré est libre de l’accepter ou non. Beaucoup d’assurés se garantissent pour l’essentiel, l’incendie et la responsabilité civile, faisant l’impasse sur le reste.



En métropole, c'est le préfet qui détermine l'état de catastrophe naturel. À partir de là, tous les assurés peuvent bénéficier d'une prise en charge grâce à la garantie " catastrophe naturelle ". Alain Le Bris, président du Comité des sociétés d'assurance (Cosoda) explique : "En métropole Il y a une cotisation obligatoire sur tous les contrats ainsi tous les assurés sont couverts automatiquement en cas de catastrophe naturelle. Ils n’ont pas le choix, la garantie est souscrite et payée d’office sur tous les contrats sans possibilité de le refuser ".



Il ajoute: " En Polynésie, ce n’est pas le cas il n'y a pas d’obligation et donc pas de garantie acquise d’office dans le cadre des catastrophes naturelles. Il appartient à chacun, en fonction de ce que propose son assurance et en fonction des risques qu’il souhaite couvrir d’ajouter ce type de garantie à son contrat ".



Les différentes possibilités



En Polynésie es assureurs ne disposant pas de la couverture automatique catastrophe naturelle proposent de garantir un certain nombre d’évènements naturels. C’est d’abord la garantie tempête, ouragan, cyclone puis viennent les garanties tsunami et/ou tremblement de terre et/ou inondation et coulées de boue… Toutes ces garanties sont optionnelles et ne peuvent être rendues obligatoire pour les assurés, comme c’est le cas en France métropolitaine.



Jusqu'à ce week-end peu de personnes avaient imaginé de telles inondations à Papeete. Beaucoup de commerçants et de particuliers n’ont donc pas trouvé utile de payer en plus pour se couvrir pour le risque inondation et coulée de boue. " En 1998 il y avait eu beaucoup d'eau ", se rappelle Alain Le Bris " mais il n'y avait eu qu'une ou deux rues inondées, notamment l’avenue Foch, et les conséquences n'avaient pas été ce qu'on voit aujourd'hui. "



Dans le centre-ville de Papeete, il y quelques gros sinistres et un nombre important de plus petits dégâts un peu partout. Partout les assureurs garantissent ceux qui en font la demande, lorsque c'est possible. Par exemple les assureurs ne peuvent généralement pas couvrir des habitations qui sont en zone inconstructible.



Le fonds de calamité naturelle



Il n'y a pas de relation entre les assurances et le fonds des calamités naturelles qui est alimenté par le Pays. Ceci étant, Alain Le Bris, au titre de la Cosoda a demandé aux assureurs de recenser les assurés qui souhaitent faire une demande auprès Pays et de les aider à instruire leur dossier de demande.