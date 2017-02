Il détrousse un vieux touriste, puis un jeune handicapé

PAPEETE, le 16 février 2017 - Le jeune homme de 20 ans avait été interpellé lundi après avoir agressé, de nuit, sa seconde victime qui sortait tranquillement d'une station-service de l'avenue Prince Hinoi, où elle venait de faire ses courses.



Le prévenu, jugé ce jeudi en comparution immédiate, a écopé de 6 mois de prison avec sursis assortis d'une peine de travail d'intérêt général. " Un dernier avertissement ", l'a solennellement averti le président du tribunal. Le jeune homme peut en effet remercier son casier judiciaire, vierge, son avocate et l'indulgence du tribunal, un combo qui lui a permis d'échapper aux réquisitions implacables du procureur Leroy quelques minutes plus tôt : 36 mois de prison dont 18 mois ferme avec mandat de dépôt à l'audience.



" Ce type de comportement renvoi une image négative de Tahiti, ruine l'image de marque de la Polynésie, et mérite une sanction lisible qui soit sue, vue et lue par tout le monde ", avait martelé le représentant du ministère public, rappelant aussi que le jeune homme conscient de ses actes et de ce qu'il risquait était allé se mettre au vert du côté de Hae entre ses deux agressions, pour se faire oublier.



Lundi dernier, alors qu'il errait vers 3 h du matin avec deux copains avenue Prince Hinoi, le jeune homme de 20 ans, issu d'une famille très défavorisée de Papeete, s'en était pris à un client d'une station-service qui venait de faire quelques courses. Menaçant de le frapper à coups de poings, le prévenu lui avait soutiré son téléphone portable et la bouteille de coca qu'il venait d'acheter. La victime, handicapée et souffrant de problèmes cardiaques, avait préféré ne pas répondre à l'agression en raison de son état de faiblesse. Plus charitable, un témoin de la scène l'avait ensuite transporté à scooter jusqu'à la DSP pour se signaler et provoquer l'interpellation du voleur.



"Il y a un quart monde ici"



L'enquête qui a permis de résoudre une autre agression commise par le même jeune homme il y a plusieurs mois, cette fois sur un touriste de passage à Tahiti. Agé de 69 ans, originaire de Mayotte, l'homme s'était fait détrousser à proximité de l'hôtel Sarah Nui où il avait posé ses valises le temps de son séjour. Ce dernier s'était violemment fait déposséder de son téléphone portable là-encore, mais aussi d'une sacoche contenant ses cartes de crédit et 125 000 francs en espèces. Le sexagénaire avait tenté de lui courir après en appelant au secours, en vain. Il avait été découvert hagard et en pleurs dans la rue.



Jugées très sévères par la défense du prévenu, primo-délinquant, les réquisitions du parquet n'ont pas manqué de faire réagir l'avocate du jeune homme à l'audience, Me Hayoun : " Non, Tahiti ce n'est pas le rêve monsieur le procureur. Ce n'est pas que la mer, le lagon et les ukulele. Oui, il y a un quart monde ici, des gens pauvres qui ne vivent de rien. Je demande l'indulgence du tribunal. Cette famille de sept enfants vit de bons alimentaires, je le rappelle. Il y en a qui naissent avec énormément de choses dans leur berceau. Lui, il a eu quoi dans son berceau ? Rien. Pas même un père ". Ce dernier est en effet écroué à Nuutania, où son fils est passé près de le rejoindre aujourd'hui.