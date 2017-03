Huahine va revoir son plan général d'aménagement

FARE, le 21 mars 2017. La commune de Huahine planche sur la révision de son plan général d'aménagement. La population sera consultée dans le cadre d'une enquête publique.



Le président du Pays a pris un arrêté le 9 mars dernier pour ordonner le lancement de la procédure de révision du plan général d'aménagement (PGA) de la commune de Huahine. La commune doit en effet revoir son PGA, élaboré en 2010.

Une commission locale d’aménagement, présidée par le maire de Huahine, a été mise en place. Cette commission est chargée d'assurer la concertation entre la population, les différents acteurs socio-économiques de la collectivité, les services techniques intéressés et le chargé d'études, de fixer les orientations du plan, de suivre les différentes étapes de l'étude et de l'établissement du plan général d'aménagement, de faire toutes propositions sur les projets d'aménagement qui lui sont soumis et d'arrêter le projet de PGA. Ce projet sera ensuite soumis à la population.

Une enquête publique sera en effet ouverte pour recueillir l’avis de la population sur le projet de PGA révisé. Le PGA d’une commune a pour objet de préciser les règles d’urbanisme applicables au vu d’un projet de développement et d’aménagement de son territoire. En cela, il transcrit des perspectives d’avenir de la commune sur un plan réglementaire en matière d’aménagement et d’urbanisme.



La commune souhaiterait modifier plusieurs points de son PGA. Aujourd'hui, ce plan d'aménagement prévoit qu'il faut au minimum une superficie de 2000 m2 pour pouvoir construire. "Mais avec les problèmes d'indivision, cette superficie est trop grande", souligne Nelson Tepa, directeur général des services de la commune de Huahine. "Le conseil municipal souhaiterait baisser cette superficie minimum à 800-1000 m2." La zone autour des forages pourrait aussi être revue.



Ce nouveau plan général d'aménagement pourrait voir le jour d'ici un an.