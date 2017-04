Hitirani Bardet et Raimanu Teara élus Miss et Mister Bora Bora 2017

BORA BORA, le 10/04/2017 - Douze candidats étaient en lice samedi dernier pour tenter de décrocher les titres de Miss et Mister Bora Bora. Après plus de deux heures de show, Hitirani Bardet et Raimanu Teara ont décroché les titres tant convoités.



Il y avait du monde, samedi soir, sous le chapiteau place Tuvavau à Vaitape pour l'élection de Miss et Mister Bora Bora. L'élection a été organisée cette année par l'association Raivaihiti, en partenariat avec le comité du tourisme de Bora Bora. Douze candidats étaient en lice pour tenter de décrocher les titres.



Le thème retenu était " Bora Bora Matamua ", pour rendre hommage à la belle époque. Afin de bien développer ce thème, quatre passages étaient prévus au programme : traditionnel, ville, plage et tenue de soirée.



La soirée a été ponctuée de plusieurs intermèdes avec l'école de danse de Raivaihiti. Après plus de deux heures de show, Hitirani Bardet et Raimanu Teara ont été couronnés Miss et Mister Bora Bora 2017. Tetuanuireia Hokuin et Temaru Teena ont été élus première et premier dauphins, Rai Lokélani et Heifara Tetuanui ont décroché les titres de Miss et Mister Heiva.



Hitirani Bardet et Raimanu Teara représenteront la perle du Pacifique à l'élection Miss et Mister Raromatai qui se tiendra le 27 mai à Raiatea.