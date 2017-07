Hinatea Colombani, 'Arioi des temps modernes

Avant, c'est il y a huit ans. En 2008, Hinatea Colombani, alors âgée de 23 ans, ouvre son école de danse. Un autre de ses rêves, auquel elle refusait d'abord de croire. " J'ai toujours fait de la danse. J'ai fait plusieurs écoles, fait des galas. Puis, je suis partie en France. Quand je suis revenue l'été au fenua, j'ai travaillé comme assistante pour Makau Foster. Je lui donnais un coup de main pendant les cours de danse… "



L'étudiante en sciences politiques ne pense qu'à devenir politologue. Elle ne s'imagine pas rester au fenua pour vivre de sa passion. " Un jour - je me souviendrai toute ma vie de ce moment -, je mettais mes affaires dans la voiture après un cours de danse. Makau est venue à ma hauteur et m'a conseillé de devenir professeur de danse et d'ouvrir mon école. Je lui ai ri au nez ! Professeur de danse ? Pour moi, ce n'était pas un métier ! Qu'est-ce que j'ai été bête… "



L'idée fait son chemin dans la tête de cet enfant de Papara. Avec les conseils avisés de son mentor, elle décide de se lancer dans l'aventure. Elle abandonne ses études en France. Direction Papara. Elle choisit d'y ouvrir son école : Matehaunui. " Je suis de Papara et je me demandais pourquoi il n'y avait rien de culturel là-bas. Mon pito est à Papara, mon pufenua est à Papara. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer là-bas, contrairement à ce que tout le monde me disait ."



Au départ, peu de gens croient en son projet, à commencer par les banques. Épaulée par son conjoint, Hinatea Colombani s'accroche. Huit ans plus tard, elle a réussi son pari. C'est aussi grâce à cette école qu'elle a pu donner naissance à son " bébé " : le centre culturel et artistique 'Arioi. " Je n'ai pas une belle maison, nous n'avons même pas encore l'électricité et nous nous débrouillons avec l'eau de la rivière. Je n'ai pas de Mercedes mais nous avons cette école de danse et le centre. C'est ça notre bébé dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. Avec notre équipe et les enfants qui y viennent, c'est ça notre famille ", affirme la jolie brune, les larmes aux yeux.