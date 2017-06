Golf – 32e Tahiti Open International : Une journée de rêve

Une compétition très serrée



Dans le décor de rêve du golf de Temae, les professionnels ont montré l’étendue de leur talent face à un public parfois averti, parfois néophyte. Les personnes présentes ont été impressionnées par l’aptitude de ces champions à réaliser des « drives » de plusieurs centaines de mètres, avant de faire rentrer la balle dans le trou en 2 ou 3 coups au total. Malgré la tension et l’enjeu du prize money global de 10 millions xpf, les pros ont alterné des phases de nervosité et des phases de camaraderie.



A mi parcours, c’est à dire au 9e trou, Dale Brandt-Richards avait un score de -9 sous le « par » et seulement deux coups d’avance sur l’excellent Michael Wright (-7) et sept d’avance sur Callan O’Reilly, le vainqueur du Tahiti Open 2015. Les trois champions se sont livrés à une véritable guerre des nerfs pour finir au mieux ce parcours technique comportant des pièges, notamment au niveau du trou n°16. Pour y accéder, il fallait franchir une longue bande étroite de pelouse bordée de végétation de deux côtés.



Dale Brandt-Richards a su tenir bon contre ses poursuivants, il s’impose finalement avec un total de 71 coups soit deux coups d’avance sur Michael Wright et six sur Peter Wilson. Chez les amateurs, belle performance de Oehau Teihotua qui jouait à domicile et qui termine 4e derrière les Calédoniens Morgan Dufour, Adrien Peres et Anthony Cuer. Du côté des filles, belle performance de Flavia Reid-Amaru qui est 2e derrière la Calédonienne Emilie Ricaud. Maggy Dury est 4e derrière une autre Calédonienne, Mathilde Guepy. SB