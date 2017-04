Exposition "Invitation au rêve" : partez en voyage avec Philippe Dubois

Découvrez une quarantaine de toiles à l'acrylique et plongez dans un univers poétique. Philippe Dubois entraîne ainsi le spectateur au marché, à la pêche, à l'église, sur la plage, dans la cocoteraie, ou encore en bringue, dans des paysages des Tuamotu et des îles. Fidèle à ses couleurs chatoyantes, on retrouve ses bleus profonds, ses jaunes éclatants, des turquoises qui s’illuminent au soleil et des rouges aussi, avec de superbes flamboyants. De toile en toile, vous apprécierez cette invitation au voyage qui transporte tout un chacun dans un monde rempli de gaieté, d’optimisme et de joie de vivre. L'homme pour qui "la peinture est une histoire de plaisir et la vie d'artiste, une merveilleuse découverte" vous recevra pour le vernissage dès demain soir.