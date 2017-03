Evasan à Ua Pou : une astreinte de tous les instants

Le dispensaire nous appelle quand ils ont besoin, nous on part aussitôt. C’est pour ça qu’on doit rester tout le temps disponibles

On sait jamais quand ça peut arriver. Ça peut sonner le jour comme la nuit. On part ensuite en fonction de la mer.

Quand on part, on emmène un infirmier quand c’est nécessaire. En plus on doit avoir à bord un pilote et deux matelots. C’est pour ça que finalement on ne fait plus rien, on ne répond plus aux invitations de baptême ou mariage dans les autres vallées.

un Bertram baptisé Hivatete, équipé d’AIS. C’est un système d’identification automatique. Avec ça, on connait la position 24 heures sur 24

On met à peu près une heure et demi pour aller à Nuku Hiva à partir de Ua Pou avec le nouveau bateau. C’est pas mal. Et puis pour nous c’est un gagne pain, même si on est payé en retard, on est toujours payé mais ce n’est pas assez. Pour les gamins par exemple, ce n’est pas confortable, il faudrait un hélicoptère.

Nous héritons aujourd’hui d’une politique menée au début des années 2000 et qui a consisté à concentrer les structures, les moyens humains, matériels et techniques à Tahiti, au Taaone. Le centre hospitalier territorial est le seul à pouvoir donner et sauver des vies. Cela a coûté cher, très cher, les moyens pour nos îles n’ont pas suivis. La Polynésie vie une crise en matière sanitaire.

ce qui est déjà bien

On a du mal à faire venir des professionnels, ils ne veulent pas venir, on est loin, on n’a pas de moyens. Comment voulez-vous qu’un médecin habitué à la télémédecine pratique ici ?

Les deux personnes sont décédées plus tard, une fois le transport effectué.

Si on veut arrêter ?

Non ! Il n’y a personne d’autre pour assurer les transferts régulièrement. Cela nous demande d’être toujours opérationnels, c’est vrai, mais les habitants sont reconnaissants.