Eruption volcanique: pluie de cendres sur des villages des Salomon

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | lundi 22/10/2017 - Des habitants du sud-est de l'archipel des Salomon, dans le Pacifique, ont reçu pour consigne de rester à l'intérieur en raison d'une pluie de cendres due à l'éruption du volcan de l'île de Tinakula.



Des responsables ont expliqué lundi qu'un manque d'équipements scientifiques compliquait l'évaluation de la situation du volcan, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres au nord de l'archipel du Vanuatu, où 11.000 personnes ont été évacuées le mois dernier en raison d'une éruption volcanique.

Les autorités des Salomon ont indiqué lundi n'avoir aucune idée de la durée de l'éruption du volcan de Tinakula.

Cette île est aujourd'hui inhabitée. Mais elle ne se trouve qu'à quelques kilomètres au nord des Santa Cruz, un groupe d'îles où vivent 10.600 personnes.

Parmi les Santa Cruz, figure notamment l'île de Vanikoro, célèbre pour avoir été le lieu du naufrage en 1788 de la Boussole et l'Astrolabe, les deux navires de la légendaire expédition de La Pérouse.

Les deux principaux motifs d'inquiétude de l'éruption de l'île de Tinakula sont les retombées de cendres sur les villages à proximité et l'impact sur le transport aérien, a déclaré à la Solomon Islands Broadcasting Corporation (SIBC) Loti Yates, directeur du Centre de gestion des catastrophes.

"Les gens doivent rester à l'intérieur dans la mesure du possible", a-t-il dit. "On pense que les risques d'impact du volcan sur Santa Cruz sont très limités."

Tinakula, dont le volcan se réveille régulièrement, comptait une population de 130 personnes jusqu'à ce qu'une éruption oblige en 1971 son évacuation permanente.

Il y a quelques semaines, les 11.000 habitants de l'île d'Ambae, aux Vanuatu, ont été évacués du fait du réveil du Manaro Voui, qui a grondé pendant plusieurs semaines avant d'envoyer une pluie de cendres et de roches sur certains villages de l'île.

Les autorités des Vanuatu ont estimé vendredi que la situation permettait désormais le retour des personnes évacuées.