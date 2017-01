Emile Vernier remplace Joël Carillo au CESC

PAPEETE, le 10 janvier 2017. Le président du Syndicat pour la défense des retraités actuels et futurs (Sdiraf), Emile Vernier, remplace Joël Carillo au Conseil économique, social et culturel (CESC).



Le 16 septembre dernier, Joël Carillo, qui représentait au CESC la Fédération d'associations de retraités de l'Etat, civils et militaires en Polynésie française, a démissionné. Ce poste était ainsi officiellement vacant depuis le 1er novembre.

Ce siège est désigné en commun par le syndicat par le Syndicat général autonome des retraités en Polynésie française, la Fédération d'associations de retraités de l'Etat, civils et militaires en Polynésie française et le Syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs de la CPS.



Un arrêté paru au Journal officiel a entériné cette nomination au CESC.