Edouard Fritch a rencontré l’équipe d’Emmanuel Macron

PARIS, 15 mai 2017 - Au bout d’une semaine passée à Paris, le président de la Polynésie avait rendez-vous ce lundi au siège du mouvement En Marche ! S’ils sont élus, ses députés siégeront au sein la majorité présidentielle, a-t-il confirmé.



Cela fait une semaine qu’Edouard Fritch est à Paris. Objectif : nouer des contacts avec le nouveau président de la République, ou en tout cas avec son équipe. L’agenda d’Emmanuel Macron étant bien trop chargé, le président de la Polynésie française avait rendez-vous, ce lundi après-midi, au siège du mouvement En Marche ! Après avoir appelé à voter Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle, il s’agissait pour lui de s’assurer que la politique du nouveau chef de l’Etat serait " dans la continuation de l’accord de l’Elysée ", signé avec François Hollande il y a deux mois.



Accompagné de la sénatrice Lana Tetuanui, le président Edouard Fritch a rencontré Jean-Paul Delevoye, le président de la commission d'investiture du mouvement "En Marche !" pour les élections législatives 2017. Cet ancien membre du RPR et proche de Jacques Chirac a reçu les deux représentants polynésiens en compagnie de Benjamin Griveaux, un très proche d’Emmanuel Macron. A moins d’un mois du premier tour des élections législatives, il a été question du positionnement politique à adopter durant les cinq prochaines années. Pour Edouard Fritch, ses candidats, s’ils sont élus, doivent être " des députés qui viennent soutenir la majorité présidentielle qui répond à nos préoccupations ". Maina Sage, Patrick Howell et Nicole Sanquer continueront à faire campagne sous l’étiquette Tapura Huiraatira. Ils n’auront pas le label de "La République en Marche", et Edouard Fritch ne l’a pas demandé : " Je ne suis pas à la quête d’une investiture. Je suis en quête d’une majorité demain qui répondra aux préoccupations de mon pays. Et c’est ce qui me préoccupe aujourd’hui ". Chacun défendra ses couleurs devant les électeurs ; mais une fois élus, ils devraient intégrer le groupe parlementaire de la majorité présidentielle : " S’ils gagnent, c’est ce qui est prévu ", confirme Edouard Fritch.



L’accord signé avec le parti Les Républicains lorsque François Fillon était candidat à la présidence de la République est oublié. Désormais, l’intérêt est de travailler en bonne entente avec le vainqueur : " Nous avons besoin, et c’est une tradition de la Polynésie de par son statut, de travailler avec l’Etat, avec la France. Nous avons besoin du soutien de l’Etat dans l’éducation, dans la santé, la solidarité. J’ai besoin d’être rassuré pour mon pays ", a souligné Edouard Fritch, lundi.



L'après-midi même, un peu plus d’une heure avant cette rencontre, Edouard Philippe, maire du Havre, a été nommé Premier ministre. Edouard Fritch se satisfait de voir un homme de droite modérée, proche d’Alain Juppé, accéder à Matignon. Il apprécie surtout l’idée de faire travailler ensemble des élus de droite et de gauche. " Nous sommes complètement en phase avec l’idée essentielle du Président de la République, qui est aussi la mienne, de rassembler. Nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire nos pays ". Mardi, la composition du gouvernement français sera dévoilée. On s’attend à une équipe resserrée de quinze ministres. Edouard Fritch est attendu au fenua mercredi.