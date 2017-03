Des surfeurs de Taharu’u en travers d’une pelleteuse

Le Papara Pro est prévu du 12 au 17 mars



On peut rappeler qu’une compétition internationale comptant pour le circuit WQS se déroulera justement sur le spot de Taharu’u du 12 au 17 mars. Environ une centaine de compétiteurs sont attendus. En plus de la compétition Open homme, les catégories Junior homme, Junior femme, Open femme et Longboard seront à l’honneur.



Le beach-break de Papara est le spot de plage le plus productif de l’île en terme de nombre de jours surfables sur l’année. Il a vu s’épanouir un nombre important de grands champions de surf polynésiens, qui continuent de s’y entraîner régulièrement comme Michel Bourez, Mihimana Braye, Steven Pierson, Mateia Hiquily, O’Neil Massin, Ariihoe Tefaafana et bien d’autres.



Il est avéré que le fonctionnement d’une vague est lié à la morphologie du fond du littoral. Les éléments charriés par la rivière depuis le fond de la vallée, cailloux plus ou moins gros, sable, participent au bon fonctionnement du spot. On a vu par exemple certains spots évoluer négativement dans le temps, comme le spot situé en face de l’enrochement du Musée des îles situé en proximité de l’embouchure de la Punaruu.



Les bancs de sable formés les crues offrent des conditions de surf améliorées, la vague étant plus creuse et donc plus puissante. Ce n’est pas la première fois que des surfeurs s'opposent à une pelleteuse, c’était arrivé en 2015 sur le célèbre spot de Mundaka sur la côte basque. SB