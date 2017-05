Congrès MRH : Serge Panczuk, le patrimoine humain et le leadership.

Un Directeur des Ressources Humaines atypique ! La venue de Serge Panczuk à Tahiti a de bonnes chances de donner une autre vision de la fonction Ressources Humaines ! C'est que son expertise de DRH international ( Air France, Thales, Merck-Sonoco à Genève et désormais Edwards Lifesciences en Californie) se double d'une dimension très opérationnelle (Direction des Ventes chez American Express, Manpower et Air France) et offre au final un discours peu "classique". Sa vision de la mission des Ressources humaines est en effet profondément ancrée dans l'action et le terrain, le rôle du DRH est d'être sur le terrain le relais des équipes et de la Direction.

Serge est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment dans le domaine du marketing RH.

Dans sa conférence du Congrès, M. Panczuk abordera des questions telles que "Pourquoi rien ne marche en matière de leadership ?", "Comment les entreprises ont créés le syndrome du super-héros qui détruit le leadership ?", "Quelles sont les compétences à oublier maintenant ?", ou encore "Quelles sont les nouvelles valeurs du leader ?"



Le Congrès Management et Ressources Humaines 2017 offre la possibilité à des entreprises du fenua de montrer leur engagement en matière de développement durable et de valorisation des talents. Le Méridien Tahiti, qui accueille le Congrès a ainsi souhaité être partenaire du Congrès et s'associer à la conférence de M. Panczuk, tout en bénéficiant d'une intervention spécifique de sa part au sein du Méridien. Cette intervention dédiée portera sur le thème : "Dynamique de changement et accompagnement des équipes".



Contact et information : contact@tahiticongres.com ; 87 74 40 03 ; www.tahiticongres.com