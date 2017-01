Communauté de communes de Hava'i : une nouvelle compétence pour de nouveaux projets

Si la compétence vient seulement d'être acquise, la réflexion a déjà mûri dans l'esprit des maires de la communauté de communes.



Un projet de ferry entre les îles est dans les tuyaux. "Notre objectif est de développer le transport entre les îles et de mieux desservir les Raromatai, sans oublier Maupiti, qui est très isolée. Nous n'avons pas assez d'avions, pas assez de bateaux et nous sommes vraiment oubliés. Peut-être qu'avec cette nouvelle compétence les choses vont changer."



Un potentiel repreneur se serait déjà positionné auprès des élus pour reprendre le Taporo et développer ainsi les transports interinsulaires. "C'est un projet ambitieux mais qui a le mérite de s'intéresser à la situation de Maupiti et de ses habitants."



Le maire de l'île espère aussi voir un jour le Maupiti Express, navette entre Bora bora et Maupiti, remis à flot. Après 16 années de service, le bateau a dû cesser son activité il y a trois ans maintenant. "Ce serait bien aussi que le bateau soit à nouveau en service."



Le projet n'en est qu'à ses balbutiements. Le maire de Maupiti et vice-président en charge des transports entend actionner les leviers pour faire bouger les choses rapidement dans le courant de l'année. Affaire à suivre.