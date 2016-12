Braconnage de tortue: huit individus interpellés à Bora Bora en flagrant délit

PAPEETE, le 31 décembre 2016- Ce samedi matin, la gendarmerie de Bora Bora a interpellé trois pêcheurs qui revenaient des environs de Tupai avec huit tortues à bord de leur bateau. Les braconniers avaient fait appel à d'autres personnes venues les aider à dépecer les tortues, et ce sont donc huit individus qui ont été interpellées.



La gendarmerie de Bora Bora a été informée ce matin du 31 décembre d'actes de braconnage au large de Bora Bora. Les gendarmes se sont rendus à l'entrée de la passe et ont surpris en flagrant délit trois pêcheurs qui revenaient de Tupai en possession de huit tortues de 150 à 180 kilos. Quatre d'entre elles étaient déjà mortes, les pêcheurs ayant commencé à dépecer les animaux à même leur embarcation. Quatre tortues étaient encore vivantes.

Les individus ayant appelé des complices pour venir leur prêter main forte, cinq autres personnes ont été interpellées.



Grâce à leur réactivité, les gendarmes ont donc pu sauver quatre tortues qui ont été confiées au centre de protection des tortues du Méridien de Bora Bora ou elles vont être soignées pour être relâchées. La viande dépecée quant à elle a été détruite



Les braconniers risquent quant à eux des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes. Ils seront présentés au juge lundi matin.