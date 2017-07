Billabong Pro Tahiti 2017 : la compétition aura lieu sans Kelly Slater

PAPEETE, le 25 juillet 2017 - L'événement tant attendu par les surfeurs du monde entier approche à grands pas. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour accueillir les athlètes à Teahupo'o, dans la passe de Hava'e. Les pré-Trials et les Trials auront lieu le 6 ou le 7 août, puis le "main event" se déroulera du 11 au 22 août. L'absence du champion Kelly Slater, vainqueur en 2016, laisse le champ plus ouvert aux autres compétiteurs…





Depuis 1999, Teahupo'o sert d'arène officielle aux meilleurs surfeurs de la planète et ce sera déjà la 17e édition de la Billabong Pro Tahiti cette année. Pascal Luciani Events Surf & Services et la fédération tahitienne de surf (FTS) ont présenté à la presse, ce matin, les grandes lignes de l'événement et les nouveautés. Si l'organisation générale au PK 0 ne change pas et le plan d'eau conserve sa logistique dans la passe de Hava'e, ce sont désormais 18 Polynésiens qui peuvent se mesurer à 14 professionnels internationaux (contre 16 locaux et 16 étrangers auparavant) pour les Air Tahiti Nui Billabong Trials. Ces deux places supplémentaires offertes aux athlètes du fenua sont les fruits de plusieurs négociations entre la FTS et la World Surf League (WSL). Elles ont été attribuées par la FTS à Taumata Puhetini (c'est le meilleur Tahitien inscrit, classé au QS International, et c'est le seul Tahitien ayant remporté trois fois cette compétition) et à Tereva David (le deuxième meilleur Tahitien inscrit, classé au QS International).



Huit autres Polynésiens sont d'ores et déjà sélectionnés pour les Trials, ce sont ceux qui ont réalisé les meilleurs scores l'année dernière, à savoir : Hira Teriinatoofa, Kevin Johnson, Teaotua Dubois, Matahi Drollet, Lorenzo Avvenenti, Heiarii Williams, Dandois David et Enrique Ariitu. Cette phase de qualification se déroulera pendant une journée, le 6 ou le 7 août, selon les conditions météo. Le même jour, deux heures avant (soit à 7 heures), se tiendront les pré-Trials, qui comptent pour l'instant onze compétiteurs, dont Kevin Bourez, Kauli Vaast (tout juste sacré champion d'Europe junior) et Tikanui Smith, pour ne citer qu'eux. Cette phase sélective, dénommée "Titiaraa Faahee i Teahupoo", permettra à huit autres locaux de participer aux Trials. Les riders intéressés doivent s'inscrire avant le 27 juillet 2017, date butoir.