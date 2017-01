Appel à la prudence lors des randonnées en montagne et près des cours d’eau

PAPEETE, le 10 janvier 2017. A plusieurs reprises ces derniers jours, des randonneurs ont été surpris par des crues torrentielles dans les vallées tahitiennes et les conséquences auraient pu être dramatiques sans l’intervention des secours. Le haut-commissariat a rappelé dans un communiqué les consignes de sécurité.



Du fait de l'étroitesse de certains bassins versants, un risque de montée très rapide des eaux est toujours à prendre en compte lorsque l'on s'engage en randonnée.



Aussi, je souhaite tout particulièrement rappeler et insister sur les mesures élémentaires de précaution et de prévention, aptes à faire en sorte que quelques heures de loisir ne se transforment pas en pertes humaines, en blessures ou en angoisse et ne mobilisent pas, inutilement, des moyens coûteux.



- de se renseigner sur la météo et le parcours envisagé (particularités, type de sentier, dangers potentiels) ;



- de porter des chaussures adaptées à la randonnée ;



- de disposer d'un "fond de sac" : eau, nourriture, vêtements de pluie, lampe électrique, allumettes, couverture de survie permettant d'attendre les secours, voire de passer la nuit en montagne.



- de prévenir son entourage du parcours prévu et de la durée de la randonnée avec un horaire d’arrivée probable.



En cas d'urgence, composez le 18 ou le 112, si vous êtes dans une zone couverte par un réseau de téléphonie mobile.



De plus, il est préconisé pour les accompagnateurs réguliers de randonneurs, l'utilisation des balises de détresse maritimes est possible. Le signal alors reçu par le JRCC Tahiti est géo- localisable. En cas de besoin, une alerte sera transmise à la Direction de la défense et de la protection civile du Haut-Commissariat.



Enfin, pour plus de sécurité, vous pouvez aussi vous rapprocher des guides et des associations de randonnée.