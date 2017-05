Annick Girardin, nouvelle ministre des Outre-Mer

PARIS, 17 mai 2017 - Annick Girardin, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, a été nommée ministre des Outre-mer. Elle succède à Ericka Bareigts.



Rue Oudinot, c'est le changement dans la continuité. Les dernières heures de tractation avant l’annonce du gouvernement du nouveau Premier ministre, Edouard Philippe, avaient fait craindre la rétrogradation du ministère des Outre-mer à un simple secrétariat d’Etat ou à un ministère délégué. Il n'en sera rien.

Si la Réunionnaise Ericka Bareigts est remplacée, c’est une autre ultramarine qui lui succède : Annick Girardin, qui en dépit de son nom n'a aucun lien de parenté connu avec l’ancienne ministre chiraquienne, Brigitte Girardin. A 52 ans, la nouvelle ministre des Outre-mer est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Issue du Parti radical de gauche, elle était auparavant ministre de la Francophonie et de la Fonction publique. Enfin, durant la passation de pouvoir, elle a assuré que son action serait dans la continuité du travail accompli sous le quinquennat de François Hollande.



Lors de son arrivée au ministère des Outre-mer il y a dix mois, Ericka Bareigts avait omis d’évoquer les territoires français du Pacifique, qu’elle connaissait mal. Cette fois, à l’heure de tirer le bilan de son action, elle a, en premier, parlé de la Polynésie, un territoire qu’elle a appris à aimer et dont elle parlait régulièrement avec émerveillement. " Nous avons été heureux de conclure les Accords de Papeete ", a-t-elle d’abord rappelé, avant de souligner la " belle culture " polynésienne, ou encore l'" immense territoire merveilleux avec d’immenses potentialités ".



A travers sa loi sur l’Egalité réelle pour les Outre-mer, elle a " pu faire partager la belle vision de la France océanique ", qui lui tient tant à cœur. Elle espère que celle qui lui succède conserve ce concept car " nous avons encore beaucoup de travail pour que cette République devienne océanique ".



Ericka Bareigts souhaite aussi que sa loi, récemment adoptée à l’unanimité par le Parlement, soit appliquée. " Nous devons construire ces plans de convergence ", qui doivent permettre de rattraper les retards de développement avec la métropole, en 15 à 20 ans. Alors qu’Emmanuel Macron a dit durant sa campagne qu’il préférerait des mesures d’urgence durant la première année plutôt que des plans à long terme.



L’an dernier, Annick Girardin souhaitait voir associer les domaines de la Mer et des Outre-mer dans un même ministère. Ce ne sera pas encore le cas mais elle le répète : " Je crois au rayonnement maritime de la France. Et il ne peut se faire qu’à partir des Outre-mer ". Annick Girardin a également été en charge de la Francophonie durant le quinquennat et elle ne l’oublie pas : " Chaque Outre-mer doit porter la question de la francophonie ". Et d’ajouter que ces territoires ultramarins sont " des lieux d’ambition, de développement, de représentation de la France dans le monde entier ".



Ericka Bareigts avait basé son action sur la "co-construction", Annick Girardin répond que pour elle aussi le dialogue est " fondamental pour réussir ". Mais il faudra encore attendre un peu pour que la nouvelle ministre s’exprime précisément sur la politique qu’elle entend mener pour les Outre-mer. Le premier conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron se tiendra à l’Elysée, ce jeudi à 11 heures, heure de Paris.