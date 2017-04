Aménagement de la pointe Vénus : les travaux débuteront mi-avril

MAHINA, le 8 avril 2017. La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a présenté, jeudi en fin de journée, au maire de Mahina, Damas Teuira, et à son conseil municipal le projet d’aménagement du site de la Pointe Vénus dont les travaux débuteront ce mois-ci, à l'issue des manifestations organisées à l'occasion de l'arrivée de la pirogue Hokulea prévue le 14 avril.



Ces travaux, qui s’inscrivent dans la continuité des opérations réalisées ces dernières années, intégreront une zone de stationnement structurée et paysagère, une aire de circulation et de stationnement pour trois bus, deux terrains de pétanque, une promenade paysagère avec des fare pote'e, une esplanade centrale, et un point de vente destiné à des activités commerciales de proximité.



Proposée par la commune et les professionnels du tourisme lagonaire, une extension de 10 mètres linéaires du ponton existant sera réalisée afin de permettre le développement des activités nautiques visant au développement du "tourisme bleu", notamment dans le cadre des excursions vers les motu de la zone.



La mise en place d'une signalétique d’interprétation permettra de mieux apprécier et découvrir ce lieu marquant, présentant une histoire riche de la Polynésie.



Prisée par la population locale pour les activités de loisirs qu’elle présente, la pointe Vénus deviendra ainsi à terme l’un des lieux publics aménagés les plus importants de la côte Est. La durée totale des travaux est estimée à six mois. Le budget alloué à cette opération est d'environ 135 millions Fcfp.