Accords entre la CPS et la Sécurité sociale : 233 assurés privés de leurs droits sans le savoir

PAPEETE, le 20 février 2017 - Au 1er décembre 2016, la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) a suspendu les droits de plusieurs centaines d'assurés des régimes métropolitains de santé qui résident en Polynésie française. Si la situation a été réglée pour certains, il reste encore plus de 200 personnes dans ce cas. C'est un réel problème pour les assurés comme pour la CPS.



Mauvaise surprise un jour de janvier pour Pascal, retraité. Ses feuilles de soins lui sont retournées, ses droits d'assuré social sont suspendus. "Je n'en revenais pas. Cela fait longtemps que je suis en Polynésie française. J'ai travaillé d'abord pour l'État, puis dans le civil pendant plus de 20 ans avant de prendre ma retraite… Je n'ai jamais eu de problème, ni avec le paiement de ma retraite, ni avec le paiement des mes droits…" , remarque Pascal. Inquiet et dans l'incompréhension la plus totale, il pense d'abord à un problème interne à la CPS. "Quand j'ai demandé des explications à la CPS, on m'a expliqué que la sécurité sociale mettait ses listes à jour…"



Dès 1995, un accord de coordination a été établi entre la CPS et la Sécurité sociale, afin de définir les règles pour le remboursement des assurés, d'une caisse à l'autre. En ce qui concerne les pensionnés de la Sécurité sociale retraités et vivant en Polynésie française, les soins de ces derniers sont remboursés par la CPS, qui envoie ensuite une demande de remboursement en métropole.



Or, en 2016, le numéro d'immatriculation (INSEE) est passé de 13 à 15 chiffres. Depuis ce changement, la CPS a vu ses demandes de remboursements des prestations servies pour le compte de certains assurés des régimes métropolitains de sécurité sociale résidant en Polynésie française, refusées. "Cela représente 700 millions de francs de factures rejetées, en attente de régularisation", précisent les services de la CPS. "Deux motifs ont été invoqués : le numéro d'immatriculation (INSEE) incorrect ou inexistant et/ou l'affiliation qui n'a pu être déterminée auprès de l'organisme mentionné sur l'imprimé de coordination qui a été fourni à la CPS par l'assuré."