une formation au Brevet de Surveillance Aquatique à Faa'a

PAPEETE, le 13 septembre 2017 - La commune de Faa'a a ouvert les inscriptions pour la formation pour le brevet de surveillan aquatique (BSA1)



La formation pour le Brevet de Surveillant Aquatique est ouverte. Les administrés de Faa’a sont invités à retirer un dossier d’inscription en mairie au service Animation Ville.

Le service Animation de la ville, en partenariat avec le Contrat de ville et le Syndicat d’Initiative Taaretu, informe de l’ouverture du BSA niveau 1. Cependant, il faudra au préalable être titulaire du certificat de compétence prévention et secours civique niveau 1 (PSC) pour prétendre à la formation BSA1.

La formation est prise en charge en partie par la commune, le Contrat de ville et le syndicat d’initiative Taaretu aussi votre participation sera de 3000 fcfp.

Le dossier d’inscription sera à retirer jusqu’au 8 octobre 2017 auprès de Anna-Maria Sommers du service Animation de la ville durant les heures ouvrables de lundi à jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.



Ces formations sont destinées et exclusivement réservées aux administrés de la commune de Faa’a. Les places pour chaque formation sont limitées aussi il est conseillé de s’inscrire au plus tôt.



Pour tous renseignements et/ou pour s’inscrire, contacter Anna-Maria Sommers au 87 77 11 39.