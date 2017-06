Sauver la plage de Tema'e : une journée d'informations organisée sur site, samedi

> Lire aussi : Sauver la plage de Tema'e: la pétition dépasse les 2000 signatures PAPEETE, 22 juin 2017 - Les associations de riverains de Tema'e, Moorea Te Mafatu Ora et Teavaro Rava'ai, organisent une journée d'information et de sensibilisation, samedi 24 juin, en marge du succès de la pétition lancée pour conserver l'accès publique à la plage de la cocoteraie de Tema'e. Plus de 2200 signataires accompagnent le mouvement de contestation, à la date du 22 juin.Rendez-vous est donné samedi sur la plage publique de Temae, de 10 heures à la fin de journée. L'occasion d'informer les usagers et sympathisants des démarches en cours. L'occasion aussi d'inviter les volontaires à signer la pétition et les deux cahiers de doléances qui seront mis à disposition au "Stand d'Information Pétition".

