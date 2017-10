Pascal Hervé rejoint le Lions Club

Le président du Lion Club de Papeete, monsieur Patrick Bagur, a célébré l’affiliation de Monsieur Pascal Hervé et son épouse Catherine.



Dans son discours d'affiliation, M. Bagur note que "L’appartenance au Lions Club est un haut privilège. Tu as rejoints la plus grande et le plus active des organisations de club service dans le monde. Un groupe de plus de 1,4 million d’hommes et de femmes, dans 46 000 clubs actifs, dans 240 pays et aires géographiques. Ces personnes veulent avoir un effet positif sur la communauté. Grace à cette affiliation, tu aideras notre club à rendre service aux plus nécessiteux dans notre communauté et dans tous les pays du monde. Et tout particulièrement sur notre Fenua… Permets moi de te féliciter et de t’accueillir toi, Pascal et ton épouse Catherine, dans la plus prestigieuse des organisations philanthropiques , L’association Internationale des Lions Club. Une seule idée maintenant, améliorons la qualité de vie de nos communautés…"