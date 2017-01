La route des plaines partiellement fermée lundi et mardi soirs PAPEETE, 23 janvier 2017 - Le ministre de l’Equipement et des transports intérieurs, Luc Faatau, informe les usagers de la route des plaines (RDP) que le lundi 23 et mardi 24 janvier, la circulation sera fermée de 20 heures à 4 heures du matin, entre le viaduc de la Punaruu et le giratoire de Punavai, dans le sens Paea – Papeete, dans la commune de Punaauia.



Cette fermeture est nécessaire pour la réalisation des travaux de confortement de talus.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ce chantier.



La plus grande prudence est demandée aux usagers de la route pendant cette période aux abords de ces travaux.



Le ministre de l’Equipement remercie les usagers de leur compréhension durant ces travaux.

