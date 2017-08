Circulation modifiée et chaussée réduite dès mercredi soir entre Outumaoro et le carrefour Taina PUNAAUIA, le 12/08/2017 - Les travaux de la troisième voie entre l’échangeur d’Outumaoro et le carrefour Taina engendreront des rétrécissements de chaussée, ainsi que des modifications de la circulation routière à compter de mercredi soir.



Le ministre de l’Équipement et des transports intérieurs informe les usagers de la route que dans le cadre des travaux d’aménagement d’une troisième voie côté mer entre l’échangeur d’Outumaoro et le carrefour Taina, des rétrécissements de chaussée, ainsi que des modifications de la circulation routière sont prévus sur cette portion de route de 20 heures à 4 heures du matin à compter du mercredi 16 août 2017.



La plus grande prudence et le respect des limitations de vitesse sont demandés aux usagers et aux automobilistes durant toute la période de ces travaux.



Le ministre de l’Equipement remercie les usagers de leur compréhension pour les désagréments occasionnés par ces travaux.

