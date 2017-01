Appel au rationnement de l'eau à Pirae et Papeete COMMUNIQUE : Compte tenu des difficultés d'approvisionnement dus à la détérioration des moyens de production d'eau, la situation reste extrêmement tendue et la Polynésienne des Eaux demande aux usagers de Pirae et Papeete de limiter pour l'instant leur consommation afin de permettre le maintien du service de distribution d'eau.



Nous prions nos usagers de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée en cette période exceptionnelle d'intempéries.

Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter notre service client au 40 45 32 88.



