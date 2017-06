Yann Wong : 26 ans et déjà patron !

La jeune entreprise est en plein développement et les deux frères ont des projets d’agrandissement. " On se base sur la qualité et pas sur la quantité. Nous voulons proposer des choses naturelles et variées ". Si la société est d’abord une pizzeria, elle est aussi connue pour ses pains. Ce sont plus de 19 pains qui sont proposés chaque mois. Des pains classiques, de campagne, complet… Et des pains spéciaux : aux figues, aux noix… Pour chaque fête, le frère de Yann invente ou adapte une recette. Dernière en date pour la Saint-Valentin : le pain au chocolat blanc et au coulis de framboise. " Les recettes et la production, c’est la partie de mon frère ; tout ce qui est pub, commerce, marketing, administration, c’est plus moi qui m’en occupe , explique Yann.



Le partage des tâches s’est fait naturellement pour eux. Travailler en famille n’est pas un problème, au contraire : " On se complète parfaitement ! Et nous avons les mêmes objectifs professionnels. On se connaît bien et on se fait confiance. Nous sommes toujours d’accord quand il faut prendre une décision ". Une belle entente qui a aussi beaucoup compté dans la réussite de la société. Et puis Yann profite d’être derrière le comptoir pour discuter avec la clientèle et avoue être friand des commentaires et des idées. Les recettes s’adaptent aux envies… A 26 ans, déjà patron d’une entreprise qui tourne bien, la vie professionnelle de Yann commence sur les chapeaux de roue. Le jeune homme s’imaginait bien à la tête de sa société un jour mais peut-être pas si tôt. Philosophe, il dit simplement "être content" de cette situation.