Xi vante la "confiance" accrue entre Chine et Philippines lors d'un appel avec Duterte

Pékin, Chine | AFP | mercredi 03/05/2017 - Le président chinois Xi Jinping a vanté mercredi, dans un appel téléphonique avec son homologue philippin Rodrigo Duterte, la "confiance mutuelle" entre Pékin et Manille et leur "dialogue" quant à leur vif différend frontalier en mer de Chine du sud.



L'entretien entre les chefs d'Etat chinois et philippin intervient quatre jours après que Rodrigo Duterte a été convié par le président américain à se rendre à Washington, une annonce inattendue qui avait suscité consternation et colère aux Etats-Unis.

"A présent, la confiance politique mutuelle (entre la Chine et les Philippines) ne cesse de s'approfondir, notre coopération prospère dans tous les domaines", a souligné M. Xi, selon un communiqué diffusé par des médias d'Etat chinois.

"Des canaux de dialogue et de négociation sur le problème de la mer de Chine méridionale ont également été mis sur pied. C'est en plein accord avec les intérêts fondamentaux de nos deux pays", a poursuivi le président chinois, qui avait rencontré M. Duterte à deux reprises l'an dernier.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, s'opposant aux prétentions rivales des Philippines et d'autres pays riverains (Vietnam, Brunei, Malaisie) qui contrôlent chacun plusieurs îles de cette zone stratégique.

Si ce différend maritime constituait un important contentieux entre Manille et Pékin sous la présidence de son prédécesseur Benigno Aquino, M. Duterte avait en revanche, dès son arrivée au pouvoir, détendu les relations en assurant vouloir tourner le dos à l'allié historique américain et se rapprocher de la Chine.

Il avait en retour obtenu des milliards de dollars de promesses d'investissements chinois dans son pays.

Les deux dirigeants ont également évoqué mercredi la crise autour du nucléaire nord-coréen, selon le communiqué chinois, qui a rappelé la position de Pékin prônant une résolution politique par la négociation.