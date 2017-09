X-Terra Pro – Pan American Championship 2017 : Superbe 7e place au général pour Cédric Wane

Le XTERRA Ogden s’est déroulé ce week-end dans l’Utah, aux Etats-Unis. Notre aito Cédric Wane était au départ de cette course qui vient clôturer le Pan Américan Tour 2017. Confronté à un peu plus de 40 redoutables pros et à 400 amateurs, le guerrier tahitien finit 12e de la course et 7e au classement général 2017. Retour avec lui sur cette formidable aventure.



Parole à Cédric Wane :



Ta préparation ?



« Je suis arrivé cinq jours avant la course. Durant la première reconnaissance du parcours VTT, je crève la roue arrière deux fois sur des rochers plutôt tranchants, du coup direction le magasin pour un nouveau pneu arrière plus épais avec carcasse. A la deuxième reconnaissance, ça passe beaucoup mieux. »



Quelques mots sur la course ?



« Le matin du départ, 9°C en température ambiante…et du vent ! On est à Ogden dans l’Utah, un peu en altitude, pas comme à Tahiti...J’avais très froid ! Sur les 1500m de natation, je me retrouve dans un petit groupe de quatre avec un Néozélandais, un Américain et un Canadien. A la sortie de l’eau, je suis 15e, mes pieds sont complètement anesthésiés par le froid et alors que je voulais coller le Kiwi et l’Américain au départ des 30km, vers la station de ski Snowbasin, je perds beaucoup trop de temps à rentrer dans mes chaussures VTT tellement j’ai des glaçons à la place des pieds. Le wagon s’éloigne devant moi. »



Et la partie vtt ?



« Je trouve mon petit rythme et dans la 1e grande montée je reprends cinq autres pros, alors qu’un Américain me remonte par l’arrière. Je parcours les 30km de VTT avec le cœur gros, tellement le paysage est à couper le souffle ! C’est d’ailleurs un des aspects des XTERRA que je chéris le plus. »