Wind Surf : Mathilde Zampieri et Moeata Boosie dans le top 20 mondial

La première étape du circuit mondial PWA World Cup vient de s’achever en Corée. C’est la première fois, que deux windsurfeuses polynésiennes s’engagent dans une compétition de ce niveau pour se mesurer à l’élite mondiale de la discipline. Le bilan est plus que positif avec un classement dans le top 20 mondial pour les deux filles.



Moeata BOOSIE et Mathilde ZAMPIERI se classent respectivement à la 17e et 18e place de cette première étape de la World Cup, dans des conditions très difficiles avec un vent irrégulier (entre 7 et 25 nœuds). Par ailleurs, seules les féminines ont réussi, au bout du 6e et dernier jour de compétition, à terminer leur finale. Celle des hommes a été annulée.



Et c’est la championne du monde en titre, Sarah-Quita Offringa qui fini première et garde donc son titre de championne du monde de slalom. Elle est suivie de la Turque Léna Erdil et de la française Marion Mortefon.



Étant la plus jeune de la compétition, Mathilde est très heureuse de ce résultat. « Mon objectif était d’intégrer le top 20 mondial, et il est atteint ! Là-bas, j’ai même été surnommée The WorldCup baby ! (rires) »



Maintenant, direction le Japon pour la deuxième étape du World Tour qui débutera le 11 mai, en espérant que nos championnes puissent garder, voire même améliorer leur classement mondial. TM / Sport Tahiti