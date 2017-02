We love Arabs : danse, comédie et tolérance

"La pièce se place dans le contexte du conflit israélo-arabe. Elle raconte l'histoire d'un chorégraphe juif de gauche qui est persuadé, un peu naïvement, que l'art peut changer le monde, que la danse montrera à tous que juifs et arabes sont égaux et peuvent vivre en paix. Du coup il doit recruter un danseur arabe, ce qui est très compliqué car les communautés sont très séparées. Et quand il le trouve il tombe lui-même victime de tous les clichés et préjugés. Par exemple son danseur est un arabe chrétien, mais pour lui tous les arabes sont musulmans…"

"Le chorégraphe est, bien sûr, en plein délire égocentrique, et j'ai écrit ça de façon très ironique car moi-même je ne pense pas que l'art ramènera la paix. La pièce est aussi autobiographique, pour l'écrire j'ai dû confronter tous les clichés des israéliens blancs sur les arabes, et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur mes propres préjugés. Je me dis de gauche, et pourtant je ne fais rien et j'ai les même réflexes que les autres"

"Dans la pièce je prends le rôle de l'arabe stéréotypé, c'est compliqué pour moi parce que finalement à Tel Aviv, je suis déjà danseur et je ne suis pas vraiment victime de racisme. Dans la pièce je ne parle pas beaucoup, et en plus je n'ai pas de micro donc ma voix est moins forte. Le danseur est vraiment victime, et parfois après le spectacle on vient me dire "rebelle toi, prend le micro et crie !" Mais c'est aussi le thème de la pièce, ce rapport au pouvoir. Le pouvoir des majorités sur les minorités, mais aussi celui du chorégraphe sur ses danseurs…"

"Il me semble qu'en France et dans d'autres pays, il y a aussi beaucoup de minorités, des réfugiés. Ils ressentent que la pièce est pertinente pour eux aussi. En France, une immigrée grecque qui vit en France depuis les années 70 nous a dit après le spectacle que la pièce avait été écrite pour elle ! Je regrette juste de ne pas pouvoir la jouer dans les pays de ma région, à cause du contexte politique c'est très difficile pour des israéliens de voyager dans les pays arabes."

"Les spectateurs rient beaucoup en général, mais j'ai l'impression qu'ils repartent avec un message, une réflexion. Certains sont joyeux après ce message de tolérance, d'autres en colères sur la situation, d'autre un peu triste… C'est très variable, mais je n'ai jamais vu personne rester indifférent !"