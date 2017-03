Waterman – WTT #1 PK 17 : C’est parti pour le Tahiti Waterman Tour 2017

Le temps et le décor étaient idylliques ce week end à la plage publique du PK 17 à Punaauia. Les ténors du Waterman Tahiti Tour étaient au rendez-vous pour participer à cette compétition particulière, une compétition où il faut avant tout se dépasser soi-même. Les classements, pour l’organisateur Stéphan Lambert, sont secondaires, c’est l’aventure humaine qui prime.



Le Waterman Tahiti Tour tourne autour de trois disciplines : le Sup race, la natation et le paddle prone. Ainsi pour figurer en bonne position dans le classement Waterman, les nageurs doivent progresser en Sup et en prone, les rameurs doivent progresser en natation. Les lauréats du championnat 2016 ont été Bruno Tauhiro 1e, Tamarua Cowan et Teva Poulain (2e ex-aequo), Keahi Agnieray 3e, Lono Teururai 4e et Charles Taie (5e).



La course de Sup race fait partie du championnat de Polynésie de la discipline, certains étaient présents parce qu’ils concourent dans ce championnat. C’est le cas du jeune Lorenzo Bennett qui remporte la course de Sup race devant le champion de Polynésie de Sup race 2015-2016 Niuhiti Buillard, suivi du rameur d’Edt Va’a Manatea Bopp-Dupont.