Waterman - Grande première : Tahiti-Huahine en pirogue V6 à voile

Parole à Thierry Tching :



Premières sensations de navigation ?



« C’est une première pour moi qui était habitué à mon Holopuni trois places. Il y a besoin de beaucoup plus de marge de manœuvre car la pirogue est plus imposante, plus lourde…Tout est plus grand. On a eu de bonnes sensations. Un va’a ono équipé en voile, je ne crois pas que cela s’est déjà fait à Tahiti, c’est une grande première. »



Il y a forcément des choses à améliorer ?



« Bien sûr, on verra ça au fur et à mesure de la traversée que l’on va faire. Mais déjà pour un premier jet, - même si Stéphane a déjà expérimenté une V6 à voile à Bora Bora -, avec des balanciers complètement nouveaux, cela me semble bon à 75%. Tout le reste, c’est du détail, de la sécurité, du renforcement de cordage. Je suis assez bluffé du résultat. »



C’est un retour aux sources pour le va’a ?



« Naviguer sur une pirogue à voile, c’est émotionnellement fort. Les ancêtres polynésiens qui ont découvert les îles se sont déplacés comme ça. On peut ressentir ce qu’ils ressentaient, à notre niveau bien sûr. Il m’est déjà arrivé de naviguer de nuit, de voir le coucher de soleil, d’être dans le noir. Il y a une appréhension, c’est effrayant mais en même temps avec les étoiles comme toiture on se dit « wouah »…Naviguer aux étoiles, comme le faisaient les pionniers de la navigation qui ont découvert nos îles, c’est bluffant. »



Cela fait quelque chose ?



« Quand on est en pleine mer, il y a le côté effrayant, excitant, le côté émotion, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Si on est un peu sensible à la culture, on ne peut qu’être ébloui et étonné de ce qu’on peut faire avec une pirogue à voile en Polynésie. C’est un terrain de jeu fabuleux. Nos îles sont à la fois éloignées entre elles et à la fois pas tant que ça, les traversées sont vraiment réalisables. Il y a peu d’endroits dans le monde où on bénéficie d’un tel environnement de jeu. »



Tu es un touche-à-tout, comme Stéphane ?



« Dès que ça glisse sur l’eau, c’est mon kif. En plus là ça touche la culture. Je ne sais pas si c’est l’âge qui fait ça mais au fur et à mesure de tous les sports nautiques que j’ai pratiqués, je me sens attiré vers ça parce que ça englobe tout, le kite, le va’a...Tout est réuni dans le même engin. En plus, et c’est le plus important, dans tous les sports pratiqués, j’étais seul. »



« Là, on partage notre passion avec le copain. On a les mêmes émotions, on se regarde et on se comprend tout de suite. Forcément, c’est plus fort. Ce sont des émotions…difficilement descriptibles car il faut les vivre pour les comprendre. En pirogue à la rame, on partage beaucoup de fatigue, d’efforts, là il y a l’effort mais il y a beaucoup plus de glisse, de fun et de plaisir, du coup c’est plus rentable ! (rires) » Propos recueillis par SB