Washington déploie le bouclier antimissiles THAAD en Corée du Sud

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 06/03/2017 - L'armée américaine a annoncé lundi soir avoir commencé à déployer son bouclier anti-missiles THAAD en Corée du Sud, quelques heures après l'annonce de nouveaux tirs d'essais de missiles balistiques par la Corée du Nord.



La Corée du Sud avait annoncé l'année dernière qu'elle acceptait le déploiement de ce système de défense anti-missiles, système vu d'un très mauvais oeil par la Chine qui le considère comme une menace pour sa sécurité.

Les forces américaines "ont déployé les premiers éléments" du système THAAD en Corée du Sud mardi (heure locale), a indiqué le commandement des forces américaines dans le Pacifique (Pacom) dans un communiqué.

Une vidéo diffusée par l'armée américaine montre des images de deux gros camions transportant les rampes de lancement de missiles intercepteurs, débarquant d'un gros avion de transport militaire américain en Corée.

Selon le Pentagone, le déploiement de ce système ajoute un niveau de protection supplémentaire par rapport au dispositif anti-missile existant, qui protège le territoire sud-coréen et les forces américaines qui s'y trouvent.

Le système THAAD tire des missiles conçus pour intercepter et détruire des missiles balistiques alors qu'ils seraient encore juste à l'extérieur de l'atmosphère ou qu'ils viendraient d'y entrer, durant leur dernière phase de vol.

"Les actions provocatrices de la Corée du Nord, y compris les derniers tirs de multiples missiles, ne font que confirmer la pertinence de notre décision" avec la Corée du Sud de déployer THAAD dans le pays, a estimé l'amiral Harry Harris, le chef des forces américaines dans la zone Asie Pacifique, cité par le communiqué de Pacom.

La Corée du Nord a tiré lundi une salve de missiles balistiques en direction du Japon, forçant Tokyo et Washington à demander une saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, qui se réunira mercredi.

La Chine considère que le système THAAD et son puissant radar sont susceptibles de réduire l'efficacité de ses propres systèmes de missiles.

Pékin a pris ces derniers mois une série de mesures considérées en Corée du Sud comme des sanctions économiques liées au projet THAAD, y compris l'annulation de visites de célébrités sud-coréennes populaires en Chine.

Mais "THAAD est un système de défense anti-missile destiné simplement à protéger la Corée du Sud des missiles nord-coréens. C'est un système strictement défensif", a estimé mardi le commandement des forces américaines en Corée du Sud dans un communiqué.