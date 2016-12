Voyage au cœur des Iles & Lumières…

Cet intrépide photographe, amoureux des grands espaces vierges et poète dans l’âme, nous plonge dans un voyage hors du temps et de l’espace. Des vues aériennes aux prises sous-marines, l’environnement naturel est exploré au travers de la faune, la flore et les hommes qui le composent, en exaltant les scènes du quotidien et en rendant un hommage émouvant au riche patrimoine culturel, traditionnel, artistique et sportif polynésien.



Philippe Bacchet nous fait ainsi connaître dans ce splendide ouvrage Îles & Lumières les recoins isolés des îles les plus éloignées. Tantôt sous forme de portrait, tantôt au gré d’un instant volé ou encore, grâce aux jeux de lumière et de contrastes, il dresse un portrait rayonnant de la Polynésie. Sans retouche majeure, si ce n’est quelques ajustements techniques nécessaires à l’heure du passage au numérique. Les clichés sont originaux à la première édition, réalisée d’après des photographies argentiques.



L’œil ému, le cœur charmé, les pages se tournent presque toutes seules, découvrant, là une plage immaculée où nichent des colonies d’oiseaux endémiques, ici une "mama" de Rurutu en plein assemblage d’un tifaifai pu, une scène de vie aux abords des kiosques à mape de la Presqu’île, ou encore une cérémonie traditionnelle sur le marae sacré de Huahine, entre deux courses de va’a et un interlude du côté des danseuses et danseurs du Heiva i Tahiti.



Un diaporama exceptionnel, quasi-intime par moments, subtilement agrémenté de textes courts, en français et en anglais, qui viennent de-ci, de-là apporter des précisions culturelles et techniques, ou tout simplement, compléter ce voyage visuel par une touche lyrique sublimant les photographies. Par-delà les images et les rares textes qui ponctuent l’album, c’est l’esthétique des îles et la douceur de sa population qui émane de cet album, empreint de spontanéité, de musicalité et de rythme. Un voyage dont on ne reviendrait pas, comme suspendu dans le temps et l’espace ; en somme, un livre que l’on garderait ouvert à jamais !