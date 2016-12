Vous faites quoi pour la Saint Sylvestre ?

Soirée de gala du nouvel an au Sofitel Ia ora Moorea. Dîner de gala, grand spectacle de danse, concert du groupe Torea, feu d'artifices et after de Dj Esteban jusqu'à 3 heures du matin. Kids club ouvert avec une cérémonie pour les enfants. À partir de 18 heures. Tarif : 25 000 Fcfp par adulte, boissons sans alcool incluses.

40 55 12 25



Intercontinental Resort and Spa Moorea : Soirée blanche, élégance et poésie. Prestation de voltige d'acrobates de haut niveau, intermèdes de danse tahitienne. À partir de 19 heures.

Renseignements et réservations

40 55 19 03



À l'Intercontinental Tahiti, réveillon du nouvel an au restaurant Te Tiare avec buffet gastronomique. La soirée sera animée par l'orchestre Vevo puis spectacle de danse traditionnelle avec Manahau suivi par DJ ken à partir d'1 heure. Tarif : 30 300 Fcfp par adulte (1/2 bouteille de champagne incluse) et 15 150 par enfant. Soirée gastronomique au restaurant Le Lotus. Tarif : 26 900 Fcfp par adulte, 13 450 par enfant.

40 86 51 50

Restauration.tahiti@ihg.com



Buffet de la Saint Sylvestre avec spectacle de danse polynésienne avec le groupe Tahiti Hura au Tahiti Pearl Beach de Tahiti. À partir de 19 heures. Tarif adulte à 15 900 Fcfp par personne et tarif enfant (4 à 12 ans) à 7 950 Fcfp. DJ et grand feu d'artifice. Babysitting gratuit de 19 heures à 2 heures du matin (réservé uniquement aux dîneurs)

40 48 88 05

banquetsmanager@tahitipearlbeach.pf



Au Méridien Tahiti, animation musicale et dîner buffet spectacle de Hura Tahiti Nui à La Plantation. Tarif : 18 900 Fcfp pour les adultes et 9 250 pour les enfants. Dîner gourmet animation musicale par Tahitian Jazz Feeling au restaurant Le Carré. Tarif : 16 900 Fcfp par adulte et 8 450 par enfant. Distribution de cotillons.

40 47 07 34