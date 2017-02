Voile : Un équipage pro à Tahiti pour s’entraîner contre les Trésors

L’équipage Trésors de Tahiti s’entraine dans nos eaux polynésiennes !



Grâce au soutien de nos partenaires, Tahiti Tourisme et Air Tahiti Nui, l’équipage « Fondation FDJ – Des pieds et des mains », 19e du Tour de France à la voile 2016 mais entièrement remanié cette saison, débutera une session d’entrainement du 31 janvier au 10 février contre « Trésors de Tahiti » (7e du Tour de France à la voile) – composé de Teva Plichart, Manutea Mahai et Aymeric Arthaud. Le barreur Pierre Pennec sera à Tahiti du 5 au 15 février.



Skipper de l’équipe, le Guadeloupéen Damien Seguin, champion paralympique à Rio 2016 (2.4) et plusieurs fois nommé Marin de l’année de la FFVoile, a également participé deux fois à la Route du Rhum et à deux Transat Jacques-Vabre. Il prépare sa participation au Vendée Globe 2020.



Damien Ielh, plusieurs fois champion de France de Match-Race, était le barreur de l’équipage « Tahiti et ses Îles » sur le Tour de France à la voile 2007 (2e). A leurs côtés, deux jeunes marins professionnels, Mathieu Bourdais (équipe de France Jeunes 49er) et Benjamin Amiot (Spindrift Racing, Engie) seront également présents.



A l’occasion de leur présence, Tahiti Elite Voile a prévu une journée presse au départ du Yacht Club de Tahiti (Arue) à partir de 9 heures du matin. Pendant deux heures, les journalistes présents pourront suivre les entrainements à bord d’un voilier affrété à cette occasion par la société Bora-Bora Yacht Broker.



Les journalistes auront également la possibilité de monter à bord des Diam24 pendant les entrainements.



A partir de 11h30, un point presse avec les deux équipages au complet et une partie de l’équipage Jeunes skippé par Manuarii Poulain sera organisé au Yacht Club de Tahiti.



