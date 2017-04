Voile : Trésors de Tahiti finit le GP de l’Atlantique en trombe !

La veille, les organisateurs et les skippers craignaient pour la tenue de cette dernière journée de compétition. A la différence de samedi où la mer, formée, a offert aux concurrents de beaux surfs, le vent était en effet bien moins fort dimanche 2 avril. Néanmoins, les trois manches in-shore de la finale or, qui regroupait les douze meilleurs équipages, ont pu se disputer. L’occasion pour « Trésors de Tahiti » de démontrer à nouveau sa capacité de jouer aux avant-postes. 4e, 6e puis 2e, l’équipage de Polynésie française accroche la 4e place du général. « On a bien navigué. C’est un bilan vraiment satisfaisant ! » se réjouit le skipper Teva Pichart.



Lors de la deuxième manche, ils terminent 6e au terme d’un scénario dont eux seuls ont le secret. Après avoir raté leur départ, l’équipage polynésien s’est retrouvé avant-dernier avant de se lancer dans une impressionnante remontée. A l’arrivée, les Trésors talonnent même « FDJ-Des pieds et des mains » pour la cinquième place ! « On aurait eu un peu plus de longueur entre la dernière bouée et l’arrivée, nous aurions pu les dépasser » souligne Emmanuel Versace, le manager.



Enfin, au cours de la dernière manche, ils accrochent une 2e place bien méritée, derrière SFS. Ce résultat leur permet de se hisser au 4e rang du général. Un bond spectaculaire pour l’équipage, qui était 7e samedi. « On se rend compte qu’on a la capacité de jouer les premières places à chaque fois » apprécie Teva Plichart. « Mais nous devons être perfectionnistes : je sais que l’on peut mieux faire ». Pour le skipper, les « Trésors » doivent travailler « l’accélération après le départ » et « gagner en régularité ».



« Nous sommes vraiment très contents », apprécie Emmanuel Versace. Terminer 4e sur 23, c’est un résultat très encourageant pour la suite. On a su faire du bon boulot dans les dernières manches. Si on continue à progresser de façon régulière, ça peut nous permettre de croire en un bon résultat sur le Tour de France en juillet prochain ». Il tient également à « remercier chaleureusement » tous les supporters et les soutiens de l’équipage, en Polynésie française comme en Métropole.



Les Trésors poursuivront leur préparation au Tour de France à la Voile dans quinze jours. Ils ont en effet rendez-vous en Bretagne, à la Trinité-sur-Mer, pour le Spi Ouest-France qui se disputera du 14 au 17 avril. « C’est important de multiplier les compétitions. Cela permet de naviguer sous pression et de retrouver des conditions similaires à ce que l’on vivra sur le Tour » confie Teva Plichart. Les « Trésors » ont déjà réussi un premier challenge : démontrer qu’il faudra compter sur eux pendant toute la saison.



Le team « Trésors de Tahiti » 2017 :



- Teva Plichart (TAH) : skipper et régleur GV

- Pierre Pennec (FRA) : barreur

- Manutea Mahai (TAH) : n°1 in-shore

- Aymeric Arthaud (FRA) : n°1 off-shore/ responsable navigation



Calendrier 2017 :



- Spi Ouest-France (Trinité-sur-Mer) du 14 au 17 avril

- GP Guyader (Douarnenez) du 28 avril au 1er mai

- GP Ecole Navale – Championnat de France (Lanvéoc) du 25 au 28 mai

- Multy’Co (Bénodet) du 3 au 5 juin

- Tour de France à la Voile du 6 au 30 juillet



Le projet TRESORS DE TAHITI est porté par l’association Tahiti Elite Voile. Affiliée à la Fédération Tahitienne de Voile et membre du Yacht Club de Tahiti, celle-ci veut promouvoir une voile d’excellence en Polynésie française à travers la performance, le soutien et la formation des jeunes marins polynésiens.



