Voile – Tour de France : Tahiti reste aux avant-postes

Les Tahitiens n’ont pas passé leur meilleure journée, ce mardi 10 juillet, à Fécamp, deuxième étape du Tour de France à la voile. Sur l’épreuve du stade nautique, parcours court, qui s’est couru juste devant la plage de la ville normande, le bateau rouge et blanc est passé tout près de se qualifier en Super Finale.



Comme d’habitude sur cet exercice, tout s’est joué sur les départs. Sur quatre manches sur cinq, « Trésors de Tahiti » n’a pas réussi à s’extraire de la flotte pour pouvoir rivaliser avec les leaders du groupe. Et c’est au mental, que Teva Plichart, Pierre « Petero » Pennec et Manutea Mahai ont réussi à accrocher la 3e puis 4e place de la manche 1 et 2. L’histoire ne s’est pas répétée dans le deux manches suivantes que les Polynésiens ont terminé aux 7e et 10e places.



Tout s’est joué dans la dernière manche



Juste avant la 5e et dernière manche de qualification, les Tahitiens étaient 6e au classement de leur groupe or seuls les quatre premiers ont le privilège de disputer la Super Finale. Seule une performance de leur part et une contre-performance de leurs concurrents pouvaient leur permettre de disputer une 2e finale dans ce Tour 2017.



Teva et ses hommes ont lâché les chevaux et après un très bon départ, ils géraient magnifiquement leur course pour terminer 2e. Leur concurrent direct « Cheminée Poujoulat » terminait dernier de la manche. A égalité de points, les Tahitiens devaient leur céder la place car leur concurrent accusait un meilleur nombre de victoires lors des manches de qualifications.



Au terme de cette deuxième étape du Tour de France à la voile, le team polynésien pointe toujours la 3e place du classement provisoire. Un résultat qui leur permet de continuer à croire à un podium à Nice. Avant de repartir sur la 3e étape programmée à Jullouville (12-13 juillet), l’équipe profitera d’un jour de repos non loin du Mont Saint-Michel, totem du littoral français.



Teva Plichart, skipper de Trésors de Tahiti : « C’est malheureux mais on passe à côté de Fécamp. C’est une journée frustrante, dans la mesure où on n’arrive pas à bien partir et à faire la course devant. On va profiter de notre journée de repos à Jullouville pour reconstruire de la confiance et débriefer sur ce qui n’a pas marché. Au terme de ces quatre premiers jours de Tour, on peut dire que le bilan est positif. Les résultats ne sont pas tout le temps au rendez-vous, mais la manière est là. On fait quelques erreurs mais on navigue proprement. Avec le niveau qu’il y a sur cette édition, chaque erreur se paie cash mais le Tour est loin d’être terminé. »