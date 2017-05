Voile Diam 24 – Trésors de Tahiti vice-champion de France

Une joie intense, libératrice. A peine deux ans après sa création, « Trésors de Tahiti » a été sacré vice-champion de France de Diam 24, à Brest, dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale. « C’est difficile à réaliser, après tous les moments durs que l’on a traversés, c’est vraiment incroyable ! » confie Teva Plichart qui ne peut retenir ses larmes.



Ce succès, les Polynésiens l’ont bâti patiemment, ils couraient après un podium depuis le début de la saison. « Après trois 4e places (ndlr GP de l’Atlantique, Spi Ouest France et GP de Guyader), nous sommes à Brest pour confirmer notre potentiel » assurait le manager de l’équipe Emmanuel Versace avant le début de la compétition.



Dès la première journée, jeudi 25 mai, « Trésors de Tahiti » donne le ton. Aux courses off-shore, il s’offre une 1e place (3e manche) et deux 2e places (1er et 5e manches). Dans la foulée, lors du raid côtier, il termine 3e et se hisse sur le podium au général. « C’était une très belle journée » savoure alors Teva Plichart.



Son enthousiasme est d’autant plus grand que « Trésors de Tahiti » intègre un nouvel équipier, l’expérimenté Quentin Ponroy. S’il n’avait pas embarqué à bord d’un Diam 24 depuis l’été dernier, il est tenant du titre du Tour de France à la voile (avec Lorina-Golf du Morbihan) et 2e de l’édition précédente avec Pierre Pennec sous les couleurs de Groupama.



« C’est quelqu’un d’humble et de déterminé qui sait prendre les choses en main », analyse Teva Plichart. Si l’entente est déjà là, elle reste perfectible. Au cours de la seconde journée, « Trésors de Tahiti » finit le raid côtier à la 7e place et rétrograde au 4e rang du général. « Globalement, la journée est positive puisqu’on a démontré nos capacités de réaction pendant les courses » confie alors Teva Plichart. « Il nous reste une journée pour tout donner ! »



Et c’est ce qui va se passer. Samedi 27 mai, les Polynésiens brillent dans la super finale. 3e de la première manche et 2e de la seconde en stadium, ils gèrent leur avance pendant le raid côtier (8e), suffisamment pour terminer la compétition à la seconde place.



« Ce que l’équipe réalise, c’est un signal fort pour Tahiti. Progressivement, nous avons gagné le respect de nos adversaires et ils sont nombreux à s’intéresser à Tahiti pour s’y entraîner. C’était inimaginable il y a deux ans ». Le team « Trésors de Tahiti » sait qu’il contribue à un nouvel essor de la voile en Polynésie française.



« L’exemple de Manutea Mahai va créer des vocations. Il y a à peine deux ans, il ne connaissait rien à la voile. Et là, il devient vice-champion de France ! » assure Teva Plichart. Désormais, l’équipage met le cap sur le Tour de France à la voile, qui débutera le 7 juillet prochain, avec la farouche envie de revivre à nouveau les mêmes joies.